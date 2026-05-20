Lavagna: traffico caos a fine corsa verso il casello dell’autostrada (2)

Paralisi del traffico nel centro di Lavagna (foto) nel dopo corsa Giro di Italia. Ammiraglie, veicoli della carovana rosa, pullman hanno intasato le vie, e formato code , alla volta del casello autostradale. Difficoltà notevoli per il traffico ordinario, per gli appassionati che ritornavano verso casa ma anche per mezzi pubblici e autoambulanze dirette verso l’ospedale di Lavagna. Per altro l’arrivo dei ciclisti è durato più del previsto per tempo impiegato tra il primo e l’ultino ciclista che ha tagliato il traguardo.

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