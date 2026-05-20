Le crociere ritornano in rada causa lavori: tra maggio e ottobre 25 navi di Royal Caribbean si fermeranno in mezzo al Golfo

Durante la stagione turistica 2026 venticinque navi da crociera sosteranno in rada invece di ormeggiare al Molo Garibaldi. I lavori in corso per la realizzazione del nuovo molo crociere, infatti, non consentiranno l’accosto delle navi di dimensioni maggiori.

Il timore manifestato con forza dalle compagnie oltre un anno e mezzo fa si sta dunque concretizzando. Gli effetti delle gestioni discutibili degli anni scorsi continuano a pesare sul lavoro quotidiano della comunità portuale spezzina, anche sul fronte dei passeggeri. Ripercussioni che si protrarranno da maggio a ottobre: l’unica notizia positiva è che riguardano solamente le navi più grandi, quelle che viaggiano sotto le insegne di Royal Caribbean e che necessitano di fondali più profondi.

Per questo la Capitaneria di porto ha emesso un’ordinanza che regola la gestione delle grandi navi da crociera in rada nel golfo della Spezia durante la stagione estiva ormai alle porte. La profondità dei fondali nei pressi del Garibaldi è infatti insufficiente per Legend of the Seas e Harmony of the Seas che, tra il 27 maggio e il 21 ottobre, toccheranno il Golfo dei poeti per ben 25 volte, con a bordo una stima di circa 150mila passeggeri, peraltro tra quelli con maggiore capacità di spesa.

Numeri e caratteristiche che hanno spinto a individuare una soluzione in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle compagnie e dei passeggeri, che verranno sbarcati al Molo Italia, dove saranno allestite strutture di accoglienza temporanee da montare e smontare nell’arco della stessa giornata.

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