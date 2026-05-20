Liguria in bilancio, 15mila imprese sotto la lente: conti solidi ma crescita frenata

Genova. Un sistema imprenditoriale solido, diffuso sul territorio e capace di garantire stabilità anche nelle fasi economiche più complesse. Ma anche un sistema ancora troppo frammentato, prudente e poco orientato alla crescita dimensionale e all’innovazione. È questa la fotografia che emerge da “Liguria in bilancio”, la ricerca realizzata dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova con il supporto della Camera di Commercio di Genova, presentata oggi a Palazzo Tobia Pallavicino in presenza del presidente Luigi Attanasio e del segretario generale Maurizio Caviglia.

Lo studio – curato dai professori ordinari Alberto Quagli, Francesco Avallone, Paola Ramassa, dalle professoresse associate Elisa Bonollo, Elisa Roncagliolo e Costanza Di Fabio, dal ricercatore Massimo Albanese e dal dottorando Alessandro Bulgarelli – ha analizzato i bilanci 2022-2024 di 14.586 società di capitale liguri, pari a oltre il 63% del totale regionale e a circa il 73% delle imprese attive, offrendo per la prima volta una lettura sistematica dell’economia ligure attraverso i numeri dei bilanci aziendali.

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