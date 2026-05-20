Maldive, l’Università sceglie la linea del silenzio: attivato supporto psicologico per gli studenti

Genova. “Non parlo”. Il rettore di Genova Federico Delfino, arrivato stamani a Genova per un convegno della guardia di finanza, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla tragedia delle Maldive. Unige già poche ore dopo la notizia della scomparsa dei cinque italiani (a cui si aggiunge una sesta vittima, un militare maldiviano impegnato nelle ricerche) aveva chiarito che l’immersione non era autorizzata dai regolamenti e che solo la professoressa Monica Montefalcone e l’assegnista Muriel Oddenino erano in missione scientifica per conto dell’ateneo.

Nelle ore in cui anche gli ultimi corpi, quelli di Oddenino e Giorgia Sommacal, sono stati recuperati dalla squadra di speleosub di Dan Europe, si è alzato un muro di silenzio all’interno del Distav, il dipartimento a cui era legato parte del gruppo e gli studenti che si trovavano negli stessi giorni sulla crociera scientifica a bordo della nave Duke Of York. L’informazione che passa è che l’ufficio legale di Unige, per la delicatezza della materia e per evitare polemiche in questa fase di lutto, ha invitato ai docenti e tutto il personale di evitare di rilasciare dichiarazioni e commenti sull’accaduto.

La stretta sulla comunicazione arriva, almeno temporalmente, anche dopo un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – da Manuela Beretta, madre del biologo neolaureato Federico Gualtieri, il cui corpo è stato recuperato ieri. “Mi chiedo perché l’Università lo abbia scaricato sostenendo che non facesse parte della missione scientifica. Mio figlio ha dato la vita per la ricerca e vogliamo che questo sacrificio venga ricordato”, si legge nell’intervista.

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