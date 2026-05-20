Maldive, un’ultima immersione per recuperare dati e materiale: disposta la prima autopsia

Genova. Sono stati tutti recuperati i corpi delle vittime dell’incidente subacqueo avvenuto giovedì scorso alle Maldive. Dopo quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, stamani il team di Dan Europe, insieme alle forze maldiviane, ha completato l’operazione e portato in superficie le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Domani, giovedì, spiegano dalla missione internazionale di search & recovery, ci sarà un’ultima immersione.

“Sebbene la principale fase di recupero sia ora conclusa – spiegano da Dan Europe, presente con i tre speleosub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist e l’esperto di salvataggio Guy Thomas – la missione non è ancora terminata, domani il team dovrebbe effettuare quella che sarà con ogni probabilità l’ultima immersione operativa della missione”.

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