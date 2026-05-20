Meeting di Savona a velocità supersonica con Romell Glave e Zaynab Dosso

Savona. L’edizione 2026 (la prima nel World Athletics Tour Bronze) consegna agli archivi il Meeting internazionale Città di Savona più veloce di sempre nei 100 metri maschili. Nessuno, alla Fontanassa, aveva mai corso più forte del britannico Romell Glave, vincitore oggi in 9.88 ventoso (+2.7), il miglior crono del meeting in ogni condizione di vento. Il primatista del meeting (con il 9.95 del 2021) resta però l’atleta più atteso oggi a Savona, l’olimpionico Marcell Jacobs, che sceglie proprio il centro polisportivo Giulio Ottolia per rientrare alle gare dopo otto mesi: l’oro di 100m e 4×100 a Tokyo corre in 10.08 ventoso (+2.6) in batteria ed è terzo in 10.01 in finale, alle spalle anche di Ronal Longa (Colombia, 9.98 in finale dopo aver vinto il meeting l’anno scorso con 9.96) raccogliendo buone sensazioni (come ha lui stesso dichiarato nel post gara) nella stagione che lo vedrà in caccia del terzo titolo europeo di fila. Come sempre è un pomeriggio di grandissima atletica quello che va in scena in Liguria: nella manifestazione organizzata dall’Atletica Savona e diretta da Marco Mura cadono tre record del meeting, con due nuovi record italiani giovanili e due prove di grande spessore tecnico della campionessa del mondo indoor Zaynab Dosso e del campione d’Europa Leonardo Fabbri.

100m donne – Assolutamente confortante la doppia volata di Zaynab Dosso: la primatista italiana Assoluta fa 11.14 (+0.8) in batteria e poi stampa un notevolissimo 11.07 (+2.0) in finale restando a soli 6/100 dal suo record italiano Assoluto (11.01 nel 2024) per vincere il Memorial Giulio Ottolia (assegnato anche al vincitore dei 100m uomini) davanti a Imani Lansiquot (Gran Bretagna, 11.12) e Patrizia Van der Weken (Lussemburgo, 11.18).

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