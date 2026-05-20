Narvaez primo sul traguardo di Chiavari, terzo successo dell’ecuadoriano in questo Giro

E’ Jonathan Narvaez ad alzare le braccia a Chiavari, traguardo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, partita 195 chilometri prima da Porcari (Lu). Una frazione che per un tratto significativo ha solcato le strade spezzine, toccando la Val di Magra, il capoluogo, la Val di Vara, la Riviera, per poi raggiungere il Bracco e salutare la nostra provincia. Il successo dell’ecuadoriano – al terzo acuto in questo Giro – è arrivato al termine di una tappa che si annunciava da fuga e tale è stata. Subito Dietro Narvaez lo spagnolo Enrique Mas; terzo, staccato di qualche secondo, l’intramontabile Diego Ulissi, che in volata ha avuto la meglio su Alexander Vlasov e Chris Harper; tre corridori, questi ultimi, che erano parte della fuga a dodici che aveva segnato l’ingresso della corsa nello Spezzino. Un gruppo in cui figurava anche Mattia Bais, mattatore sui traguardi intermedi spezzini: suoi il traguardo veloce di Luni e i Gran premi della Montagna del Passo del Termine e del Colle di Guaitarola. Nessuno scossone in termini di classifica generale.

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