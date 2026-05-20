Online il sito dedicato alla scultrice Giuliana Racchi

E’ da qualche giorno consultabile online il nuovo sito dedicato alla scultrice Giuliana Racchi, che ha trascorso la sua lunga esistenza e manifestato la propria vena artistica principalmente fra Ortonovo e Sarzana, arricchendone le strade, le piazze e le chiese di opere di pregio. Lo scorso 9 maggio nella sala maggiore del Museo diocesano di Sarzana si è tenuta la presentazione del sito, che ha destato vivo interesse presso ospiti e cittadini, accorsi numerosi per l’occasione a conferma della diffusa attenzione e della ammirazione di intenditori e pubblico per l’opera della talentuosa scultrice, fra le cui opere più note spiccano la statua di Maria Vergine nella nicchia di Porta Romana a Sarzana e il ciclo statuario che arricchisce la chiesa del Preziosissimo Sangue a Luni. Ad aprire la presentazione è stata direttrice del Diocesano Barbara Sisti, già curatrice del catalogo ragionato dell’opera della Racchi, che, insieme alle sue collaboratrici, ha illustrato le principali funzioni del nuovo sito, che ha l’obiettivo di avvicinare all’artista un pubblico sempre più ampio e consapevole. Al termine dell’evento, la figlia della scultrice, l’avvocato Antonella Iannucci, ha ricordato con accenti commossi l’amore speciale della madre per il marmo che ella lavorava insieme con forza e con delicatezza e del quale diceva che “è freddo all’apparenza ma che sotto le mani dell’artista diventa caldo e inizia a vivere di vita propria”.

L’appuntamento di sabato 9 maggio si è concluso con una visita guidata (replicata nel fine settimana seguente) ad una selezione di opere della Racchi ospitata a Palazzo Tusini, la signorile dimora che il fisico Emilio Doni ha conferito nelle sue ultime volontà alla Fondazione InCasa proprio perché – insieme all’intero patrimonio di cui è parte – sia impiegata, oltre che per sostenere opere di carità, per la valorizzazione dell’arte e della cultura legate alla città. Palazzo Tusini dove, bizzarro incrocio del destino, Giuliana Racchi aveva abitato negli anni giovanili della sua lunga esistenza.

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