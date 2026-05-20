Passaggio del Giro d’Italia ad Albenga: ecco le modifiche alla viabilità e ai servizi

Albenga. La Città di Albenga informa la cittadinanza che nella giornata di giovedì 21 maggio il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della 12ª tappa del Giro d’Italia “Imperia – Novi Ligure”. L’ingresso della gara nel territorio comunale è previsto alle ore 14.03.
Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza pubblica, il divieto di transito veicolare lungo il percorso sarà attuato a partire dalle ore 11.30. La circolazione verrà progressivamente riattivata dopo il passaggio del veicolo indicante il “Fine Corsa”.