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Passaggio del Giro d’Italia ad Albenga: ecco le modifiche alla viabilità e ai servizi

Passaggio del Giro d’Italia ad Albenga: ecco le modifiche alla viabilità e ai servizi

giro albenga

Albenga. La Città di Albenga informa la cittadinanza che nella giornata di giovedì 21 maggio il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della 12ª tappa del Giro d’Italia “Imperia – Novi Ligure”. L’ingresso della gara nel territorio comunale è previsto alle ore 14.03.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza pubblica, il divieto di transito veicolare lungo il percorso sarà attuato a partire dalle ore 11.30. La circolazione verrà progressivamente riattivata dopo il passaggio del veicolo indicante il “Fine Corsa”.

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