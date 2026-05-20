Pontremoli, il Palazzo del tribunale ospita le opere delle giovani detenute con la mostra “MemOra”

Da giovedì 21 maggio a domenica 7 giugno, in occasione dell’appuntamento annuale del Premio Bancarellino, il palazzo del Tribunale di Pontremoli ospiterà MemOra – Mostra espositiva delle opere realizzate dalla giovani ristrette dell’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli. L’evento, patrocinato dallo stesso Comune pontremolese, è una iniziativa curata dall’Associazione La Poltrona Rossa che dal 2013 sviluppa progetti creativi in carcere. La mostra inaugura il 21 maggio alle ore 16:00 con presentazione presso la Sala dei Sindaci del Comune di Pontremoli. Il taglio del nastro vedrà presenti il Sindaco Clara Cavellini, il direttore dell’istituto Penale per MInorenni di Pontremoli Francesca Capone e Cosimo Ferri, Magistrato e Sottosegretario alla Giustizia e Deputato della Repubblica.

Durante la giornata inaugurale, verrà proiettato il cortometraggio “Io Dea”, realizzato con le Ir-ritate di Pontremoli, ovvero le ragazze ristrette, con la regia di Ivana Parisi, presidente dell’associazione. L’evento è inserito all’interno XIII Programma Nazionale di Promozione del Teatro e della Danza in Carcere ed è sostenuto dal Ministero della Giustizia, dipartimento per la giustizia minorile e della comunità.

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