Rapallo: Bruno Morchio e trenta scatenate lettrici al “Club Amici del Libro”

Se è vero che i grandi romanzieri (e soprattutto i giallisti) si vedono nei momenti di difficoltà, quando sono sotto pressione, allora Bruno Morchio ha superato alla grande la prova. Il povero giallista genovese, autore di oltre 20 romanzi e creatore di un personaggio indimenticabile come l’investigatore privato Bacci Pagano, pensava di dover fare la solita presentazione del suo ultimo libro: “La morte non paga doppio”, collana Nero Rizzoli. Invece si è trovato a tenere testa da solo a una trentina di scatenate e accanite lettrici: quelle del Club Amici del Libro di Rapallo, capitanate dalla padrona di casa Annamaria Genovese. Qualche uomo a dire il vero c’era, ma erano in netta e silenziosa minoranza. Il gruppo è agguerrito e consolidato: le lettrici made in Rapallo costituiscono infatti metà della Giuria Popolare del concorso letterario/festival “Santa in Giallo”, di Santa Margherita Ligure.

Le lettrici lo hanno bersagliato di domande, e l’argomento ben presto è passato dal secondo romanzo del ciclo dell’investigatore abusivo Mariolino Migliaccio alle domande sulla vita di uno scrittore famoso, i rapporti con gli editori, i processi creativi, le tecniche di scrittura, le fonti di ispirazione, le traiettorie psicologiche dei personaggi e quelle degli autori.

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