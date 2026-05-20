Taekwondo, Lucrezia Maloberti convocata per il Grand Prix

Genova. L’atleta genovese Lucrezia Maloberti è stata convocata dal direttore tecnico della nazionale italiana in occasione del Grand Prix, il massimo torneo internazionale che farà tappa a Roma dal 4 al 7 giugno nella suggestiva sede dello Stadio dei Marmi al Foro Italico.
Lucrezia, classe 2009 tesserata per la Scuola Genova, è reduce dalla convincente prova espressa ai campionati europei di Monaco di Baviera dove, all’esordio con la nazionale senior, ha ottenuto un insperato quinto posto, uscendo solo ai quarti di finali dopo essersi presa lo scalpo della numero uno del tabellone, la tedesca Atesli, sconfitta nettamente agli ottavi.