Tragedia a Cadimare: venticinquenne muore in spiaggia

Tragedia nella spiaggetta di Cadimare, in piazza dei Pescatori. Un giovane di 25 anni è deceduto e sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato. I fatti risalgono al primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15. Sul posto sono intervenute la Croce Rossa della Spezia e l’automedica Delta 1 del 118, che hanno tentato le manovre rianimatorie. Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare. Ulteriori esami stabiliranno se sia stato colto da un malore dopo una nuotata. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, il giovane era in costume da bagno ed era solo.

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