Valli del Parco dell’Aveto: le iniziative della settimana

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”

La settimana si apre con un ricco calendario di appuntamenti che accompagnano il territorio verso il weekend, tra esperienze outdoor nel cuore del Parco dell’Aveto, escursioni originali, attività a contatto con la natura e tante occasioni di incontro nei borghi delle Valli. Dal passaggio del Giro d’Italia in Val Graveglia ai mercatini, dagli eventi culturali alle proposte sportive e gastronomiche, ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni nelle Valli del Parco dell’Aveto.

Parco Museo Tigullio – Scopri tutte le experience e immergiti nel territorio con tante proposte originali!

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