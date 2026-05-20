Zoagli: “Col nuovo parcheggio in fregio all’Aurelia i guard rail non servono”

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo di Zoagli nel Cuore

Con gli oneri di urbanizzazione versati al Comune di Zoagli dall’ex Hotel Le Palme, è previsto dall’attuale amministrazione di realizzare un parcheggio in fregio alla Via Aurelia dove attualmente sono fermi con semaforo i lavori dell’ANAS per il posizionamento dei guard rail, stupisce il fatto che il Sindaco non approfitti di questo periodo di lavori fermi per farlo presente all’ANAS in modo che non posizionino i guard rail nel tratto interessato, in quanto una volta posizionati dovranno essere tolti, oltre al danno economico di un lavoro inutile ci vorrà l’autorizzazione dell’ANAS con periodo presumibilmente lungo, di conseguenza i tempi di realizzazione di detto parcheggio saranno ancora più lunghi. Signor Sindaco anziché scrivere all’ANAS, come riportato dalla stampa locale per sapere quando riprenderanno i lavori per il posizionamento dei guard rail e per togliere il disagio agli automobilisti, sarebbe più opportuno che vada all’ANAS con il progetto del parcheggio in modo da non posizionare guard rail inutilmente.

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