Aeronautica Militare, ultimi giorni per candidarsi: domande entro il 26 maggio per 108 ufficiali

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del bando pubblicato dal Ministero della Difesa per il reclutamento di 108 sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Aeronautica Militare. Dopo il 26 maggio 2026 non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione. La selezione è riservata esclusivamente al personale militare e non è aperta ai civili. Si tratta di un’importante opportunità di carriera per chi già presta servizio nelle Forze Armate e desidera accedere ai ruoli ufficiali dell’Aeronautica.I posti disponibili sono suddivisi nel seguente modo:52 posti per le Armi dell’Aeronautica; 38 posti per il Corpo del Genio Aeronautico;18 posti per il Corpo di Commissariato. Il concorso consentirà ai candidati selezionati di entrare in servizio permanente come ufficiali, con prospettive di crescita professionale e avanzamento di carriera all’interno dell’Aeronautica.

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