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Al festival IlMare di Santa Margherita arriva Gianrico Carofiglio

Al festival IlMare di Santa Margherita arriva Gianrico Carofiglio

Gianrico Carofiglio scrittore

Santa Margherita Ligure. Prosegue questo fine settimana la seconda edizione di IlMare Festival, la kermesse nazionale dedicata al mare in tutte le sue declinazioni e che si sviluppa nei luoghi simbolo di Santa Margherita Ligure, organizzata dal Comune di Santa Margherita Ligure insieme al team di Frame – Festival della Comunicazione.

Dopo il successo del primo weekend di eventi, con ospiti come Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni, il festival allarga lo sguardo alla letteratura, alla memoria e all’immaginario del mare. Sabato 23 maggio sarà protagonista Gianrico Carofiglio, alle ore 18:00 in piazza Caprera.

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