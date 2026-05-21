Biblioteca Beghi, sabato nuovo appuntamento con il club del libro

Torna alla biblioteca Beghi “The Book Lovers Club”, club del libro della biblioteca spezzina di via del Canaletto.

L’appuntamento è per sabato 23 maggio alle 16.30: in questa occasione i lettori sono di portare un libro a propria scelta per condividere riflessioni ed emozioni con il resto dei partecipanti.

La partecipazione all’evento è gratuita. L’evento è finalizzato alla promozione della lettura condivisa in biblioteca dai partecipanti e bibliotecari.

L’articolo Creatività, ascolto e inclusione: inaugurato a Sarzana il nuovo centro per i giovani della Val di Magra proviene da Città della Spezia.

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