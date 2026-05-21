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Biblioteca Beghi, sabato nuovo appuntamento con il club del libro

Biblioteca Beghi, sabato nuovo appuntamento con il club del libro

Biblioteca Beghi

Torna alla biblioteca Beghi “The Book Lovers Club”, club del libro della biblioteca spezzina di via del Canaletto.
L’appuntamento è per sabato 23 maggio alle 16.30: in questa occasione i lettori sono di portare un libro a propria scelta per condividere riflessioni ed emozioni con il resto dei partecipanti.
La partecipazione all’evento è gratuita. L’evento è finalizzato alla promozione della lettura condivisa in biblioteca dai partecipanti e bibliotecari.

L’articolo Creatività, ascolto e inclusione: inaugurato a Sarzana il nuovo centro per i giovani della Val di Magra proviene da Città della Spezia.

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