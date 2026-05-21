Carcare si prepara per la “Cena in Piazza”: già 70 prenotati, ma c’è ancora posto a tavola

Carcare. L’attesa è quasi finita. Sabato 23 maggio le luci del centro di Carcare si accenderanno per il grande ritorno della “Cena in Piazza”, l’atteso evento gastronomico e momento conviviale organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

La macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per allestire i tavoli in piazza Sapeto. Ad oggi, le prenotazioni sono oltre 70, ma lo spazio a disposizione consente di “aggiungere un posto a tavola” per accogliere ancora chi vorrà partecipare e condividere.

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