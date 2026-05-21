Casa al mare o investimento: in Liguria per la seconda abitazione mutui più leggeri

Genova. In Liguria chi compra una seconda casa chiede mutui più bassi e più brevi rispetto a chi acquista l’abitazione principale. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it relativi ai primi mesi del 2026, che fotografano un mercato composto da acquirenti mediamente più maturi e con una maggiore disponibilità economica iniziale.

A livello nazionale, l’acquisto della seconda casa rappresenta l’8,6% del totale delle richieste di mutuo, contro il 70,6% relativo alla prima abitazione. Cambia soprattutto il profilo dei richiedenti: chi finanzia una seconda casa ha in media 45 anni, circa otto in più rispetto ai 37 anni e 2 mesi di chi compra la prima.

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