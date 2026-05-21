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Chiavari: al PUA il penultimo appuntamento dedicato alla gestione dei malati con demenza

Chiavari: al PUA il penultimo appuntamento dedicato alla gestione dei malati con demenza

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Domani, venerdì 22 maggio, si terrà il penultimo appuntamento con “I Venerdì del CDCD”, il corso dedicato alla gestione dei malati di demenza e rivolto espressamente a familiari e caregiver. L’appuntamento è fissato dalle ore 17:00 alle 19:00 presso il Punto Unico di Accesso, situato in via G.B. Ghio 9 a Chiavari. Durante l’incontro, l’assistente sociale Michela Lusardi spiegherà l’importanza di affrontare i bisogni sociali anche all’interno dei servizi sanitari. Spazio poi a un confronto aperto su temi di forte utilità pratica, come i riconoscimenti medico-legali, le agevolazioni e i contributi previsti per gli anziani non più autosufficienti assistiti a domicilio. Inoltre, verranno illustrate nel dettaglio le modalità per presentare la domanda di inserimento nelle liste d’attesa per le strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate con il territorio.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, in collaborazione con AIMA Tigullio e Lions Club Tigullio, per offrire un supporto concreto a chi si prende cura delle persone più fragili. Il ciclo di incontri si concluderà ufficialmente il prossimo 19 giugno 2026, sempre nella stessa sede e alla stessa ora, con un ultimo focus incentrato sugli aiuti dedicati ai caregiver.

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