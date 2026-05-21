Chiavari: al PUA il penultimo appuntamento dedicato alla gestione dei malati con demenza

Domani, venerdì 22 maggio, si terrà il penultimo appuntamento con “I Venerdì del CDCD”, il corso dedicato alla gestione dei malati di demenza e rivolto espressamente a familiari e caregiver. L’appuntamento è fissato dalle ore 17:00 alle 19:00 presso il Punto Unico di Accesso, situato in via G.B. Ghio 9 a Chiavari. Durante l’incontro, l’assistente sociale Michela Lusardi spiegherà l’importanza di affrontare i bisogni sociali anche all’interno dei servizi sanitari. Spazio poi a un confronto aperto su temi di forte utilità pratica, come i riconoscimenti medico-legali, le agevolazioni e i contributi previsti per gli anziani non più autosufficienti assistiti a domicilio. Inoltre, verranno illustrate nel dettaglio le modalità per presentare la domanda di inserimento nelle liste d’attesa per le strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate con il territorio.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, in collaborazione con AIMA Tigullio e Lions Club Tigullio, per offrire un supporto concreto a chi si prende cura delle persone più fragili. Il ciclo di incontri si concluderà ufficialmente il prossimo 19 giugno 2026, sempre nella stessa sede e alla stessa ora, con un ultimo focus incentrato sugli aiuti dedicati ai caregiver.

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