Chiavari-Rapallo: riconoscimenti al personale dei Commissariati

Dall’ufficio stampa della Polizia di Stato

Si è tenuta ieri mattina, presso la prestigiosa cornice della Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria Spinola, la cerimonia di consegna delle Medaglie di Commiato conferite dal Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al personale collocato in quiescenza, già in servizio presso le diverse articolazioni della Questura, con qualifiche da Primo Dirigente a Commissario, Ispettore, Sovrintendente e Assistente, un evento molto sentito volto a riconoscere l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso dell’intera carriera.

In continuità alla cerimonia a Palazzo Ducale in occasione del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, sono stati altresì consegnati riconoscimenti premiali al personale che si è particolarmente distinto per operazioni di Polizia Giudiziaria, interventi di Soccorso Pubblico e anticrimine.

Vista la partecipazione dei Dirigenti di tutte le articolazioni di Questura e Commissariati, anche i distaccati di Chiavari e Rapallo e di familiari, per consentire un migliore sviluppo, la cerimonia si è articolata in due slot orari, uno alle ore 09.00 e uno alle 11.30.

Il Prefetto della Provincia di Genova Cinzia Torraco, conferendo solennità all’incontro, ha rivolto un indirizzo di saluto al personale, sottolineando: “il riconoscimento a coloro che con dedizione, disciplina e spirito di sacrificio hanno concluso il proprio servizio attivo”, riferendosi ai neo-pensionati, e “la valorizzazione dell’impegno quotidiano di quanti continuano ad operare con professionalità al servizio dello Stato e dei cittadini”, rivolgendosi al personale tutt’ora in servizio, apprezzando come “i riconoscimenti attribuiti siano il doveroso tributo ad un costante impegno, che è fatto di professionalità, prontezza operativa e capacità di affrontare con equilibrio e competenza le sfide quotidiane”.

Le Medaglie di Commiato sono state consegnate dal Questore Burdese, che ha espresso al personale parole di profonda gratitudine per il servizio quarantennale svolto e per l’impegno e il senso del dovere profusi nell’arco di tutta la vita professionale, evidenziando il ruolo di “cinghia di trasmissione dei valori” su cui si fonda l’Istituzione della Polizia di Stato, assunto proprio dagli operatori più esperti, in favore dei colleghi più giovani. Ha infine ringraziato i colleghi neo-pensionati impegnati in attività di volontariato.

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