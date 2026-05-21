“Costruttori di Pace”: in cammino da Ponente a Levante con gli scout liguri

Liguria. Dal 22 al 24 maggio si terrà “Costruttori di Pace – In cammino da Ponente a Levante”, manifestazione itinerante lungo tutto il territorio ligure in tre giorni che unirà simbolicamente e concretamente i gruppi scout dell’AGESCI e del CNGEI e le comunità del MASCI da Ventimiglia a Sarzana nel segno della pace.

L’iniziativa nasce dal Manifesto della Pace, documento frutto di un percorso di scrittura condivisa tra le comunità Capi che hanno partecipato all’assemblea regionale AGESCI Liguria il 19 aprile a Genova. Il Manifesto propone una visione attuale e concreta della pace: non semplice assenza di conflitto ma realtà viva, dinamica e quotidiana, costruita mediante relazioni autentiche, ascolto e scelte consapevoli.

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