Creatività, ascolto e inclusione: inaugurato a Sarzana il nuovo centro per i giovani della Val di Magra

Nell’ex Tribunale di piazza Ricchetti a Sarzana taglio del nastro questa mattina per “DesTEENnazione – Desideri in Azione”, il nuovo centro giovani dell’Ambito Territoriale Sociale della Val di Magra pensato come spazio educativo, culturale e creativo dedicato agli adolescenti del territorio. Un progetto che coinvolge tutti i comuni della vallata e che punta a diventare un luogo di riferimento stabile per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 21 anni. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un finanziamento ministeriale da 2,3 milioni di euro, ottenuto attraverso un bando nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (che oggi ha inviato una lettera di congratulazioni) che ha portato alla nascita di 92 centri giovanili in tutta Italia. A Sarzana sarà gestito dalla Cooperativa sociale Lindbergh insieme a Fo.C.U.S. Formazione Capitale Umano per lo Sviluppo Sociale e La Casa sulla Roccia.

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