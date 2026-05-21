Due squadre genovesi agli Europei di robotica, ecco i sei talenti di Ilab Genova

Genova. Due squadre genovesi voleranno a Zagabria, in Croazia, per rappresentare l’Italia agli Europei della World Robot Olympiad (WRO®), una delle più importanti competizioni internazionali di robotica educativa e discipline STEM dedicate ai giovani.
Il prestigioso traguardo è arrivato durante la finale italiana della WRO®, nella categoria RoboMission, dove entrambe le squadre genovesi hanno conquistato la medaglia d’argento, qualificandosi così alla fase europea in programma nel mese di ottobre.