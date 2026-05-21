È Andrea Corradino il componente nominato dal Comune per sedere nel Comitato di gestione portuale

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha nominato l’avvocato Andrea Corradino nuovo componente del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

La nomina, resasi necessaria a causa della prematura scomparsa del predecessore Paolo Faconti, arriva al termine della procedura pubblica avviata dal Comune lo scorso 5 maggio per l’individuazione del rappresentante dell’ente all’interno dell’organo di governance portuale. Dopo l’esame delle candidature presentate entro la scadenza fissata alle 12 di oggi, l’amministrazione ha individuato in Corradino il profilo ritenuto maggiormente idoneo, sulla base dell’esperienza maturata, della qualificazione professionale e dei requisiti richiesti per l’incarico.

Avvocato e manager di lungo corso, Corradino ricopre attualmente diversi incarichi di rilievo nel panorama economico e istituzionale ligure. È presidente di Fondazione Carispezia, presidente del comitato territoriale ligure di Crédit Agricole Italia e vicepresidente dello Spezia calcio. In passato ha inoltre ricoperto ruoli apicali in società pubbliche e partecipate, consolidando un profilo trasversale tra finanza, istituzioni e sistema portuale.

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