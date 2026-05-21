Forum per lo sviluppo sostenibile, Ripamonti: “Resilienza climatica sfida centrale”

Genova. “La sostenibilità urbana non è un concetto astratto, ma riguarda direttamente la qualità della vita delle persone e il futuro delle nostre comunità. In Liguria, una regione complessa dal punto di vista territoriale, siamo chiamati ogni giorno a trovare un equilibrio tra sviluppo, tutela ambientale e sicurezza. Per questo Regione Liguria sta portando avanti un importante lavoro di aggiornamento della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti intervenendo questa mattina all’8° Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, dedicato al tema “La sostenibilità in ambiente urbano” in corso nella Sala San Salvatore dell’Università di Genova.

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