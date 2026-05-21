Fratelli d’Italia: gazebo informativo dedicato ai borghi italiani

Fratelli d’Italia invita cittadini e simpatizzanti a partecipare al gazebo informativo in programma sabato 23 maggio, dalle 16 alle 18, in Piazzetta del Santo, alla Spezia. L’iniziativa sarà dedicata al tema della valorizzazione dell’Italia dei borghi, con particolare attenzione alle aree interne, al turismo e alle opportunità di sviluppo dei territori meno centrali ma ricchi di storia, identità e tradizioni. Nel corso del pomeriggio saranno illustrate le politiche e gli interventi promossi dal Governo per sostenere i piccoli comuni, incentivare il turismo di qualità, contrastare lo spopolamento e favorire crescita economica e servizi nelle comunità locali. “Crediamo che i borghi rappresentino una risorsa straordinaria per il nostro Paese. Valorizzare le aree interne significa investire nelle radici dell’Italia, nella sua cultura e nelle sue potenzialità economiche e turistiche”, dichiarano gli organizzatori. gazebo sarà inoltre un’occasione di confronto diretto con i cittadini, per ascoltare proposte, esigenze e idee per il futuro del territorio.

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