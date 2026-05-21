Il Giro d’Italia attraversa la provincia di Savona: percorso, strade chiuse e orari dei passaggi sull’Aurelia

Savona. La provincia di Savona oggi diventa protagonista della Corsa Rosa in occasione della dodicesima tappa con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure. Quest’anno, come era già successo nel 2024 con l’arrivo ad Andora, la carovana attraversa la riviera savonese per poi salire verso il Piemonte dal Colle del Giovo.
I corridori entreranno in provincia di Savona da Coasco (strada provinciale 453) e percorreranno la via Aurelia da Albenga fino ad Albisola. Da qui saliranno verso il Piemonte passando (Stella, colle del Giovo, Sassello) e arrivare in provincia di Alessandria passando da Bric Berton.