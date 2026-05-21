Il progetto “A Ruota Libera” fa tappa a Carcare: il 24 e 25 maggio escursioni gratuite in bici per persone con e senza disabilità

Carcare. Il progetto “A Ruota Libera” arriva a Carcare dove, domenica 24 e lunedì 25 maggio, proporrà escursioni gratuite aperte a tutti nell’ambito della manifestazione “Sportivi Per Natura” che si svolgerà in piazza Genta (piazza rossa).

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i volontari proporranno escursioni gratuite sia con biciclette elettriche con ricarica solare messe a disposizione dal progetto, che permettono la partecipazione anche di persone non allenate o che normalmente non praticano sport, sia con speciali cicli, realizzati appositamente per il progetto, che permettono la partecipazione di persone con disabilità, anche accompagnate dai familiari.

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