Incendi, rapine e maxi-furti: a Palazzo Doria Spinola premiati gli agenti della polizia

Genova. Si è svolta mercoledì mattina, nella Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria Spinola a Genova, la cerimonia di consegna delle Medaglie di Commiato al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza, insieme al conferimento di riconoscimenti premiali ad operatori distintisi in attività di polizia giudiziaria, soccorso pubblico e contrasto alla criminalità.

L’iniziativa, organizzata in continuità con le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ha coinvolto funzionari e operatori provenienti dalle diverse articolazioni della Questura di Genova e dei commissariati, compresi quelli di Chiavari e Rapallo, oltre ai familiari dei premiati. Per ragioni organizzative la cerimonia è stata suddivisa in due momenti distinti.

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