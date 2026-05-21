Incidenti: quattro motociclisti e un ciclista traumatizzati

Questa mattina decine di interventi per traumi del 118 e delle pubbliche assistenze: pedone investito, persona morsa da cane, cadute in casa e in strada, soccorsi in autostrada. In ben quattro casi ad essersi infortunati sono motociclisti o scooteristi. In uno un ciclista.

Il primo caso poco dopo le 11 a Sori in via Garibaldi. una donna di 46 anni è stata soccorsa dai militi della Croce Verde di Recco e trasferita al pronto soccorso del policlinico San Martino per un trauma cranico. Presente la polizia urbana di Sori

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