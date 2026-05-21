Lavagna: “Gestione porto, segnalazione all’Anac e probabile ricorso in Cassazione”

Da Roberto Formigoni, presidente Associazione ” Marina d’Europa”

Siamo fortemente stupiti che il Consiglio di Stato non abbia neppure preso in considerazione la evidente violazione di una importante norma della legislazione comunitaria, nonostante noi l’avessimo messa in grande evidenza. Tale violazione, fuori di discussione, comunque rimane, e inficia la regolarità della procedura di gara. Ci pare strano che il CdS, supremo organo della giustizia amministrativa, possa ignorare o non considerare la violazione di una rilevante norma comunitaria.

Il CdS ha considerato che fosse in ritardo il nostro ricorso (e anche su questo si può discutere), ma la violazione rimane, chiara ed evidente, e non è stata confutata. Riteniamo dunque che la stazione appaltante Suar Regione Liguria, avrebbe dovuto annullare la gara (e ancora può farlo) in autotutela, come da nostra diffida, a cui non è neppure stata data risposta.

Per parte nostra stiamo valutando ogni forma di opposizione, compreso il ricorso in Cassazione, oltre alla segnalazione all’ANAC che abbiamo già fatto nei mesi precedenti.

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