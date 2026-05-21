Lavagna: respinto definitivamente il ricorso sul porto, a Marina d’Europa le spese legali

Il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente il ricorso dell’Associazione Marina d’Europa contro la gara per la gestione e il restyling del porto di Lavagna. I giudici hanno confermato che l’impugnazione è stata presentata in ritardo, blindando di fatto la regolarità della procedura. Oltre a perdere la causa, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese legali: dovranno sborsare 6.000 euro a favore di ciascuna delle tre parti che si sono difese in giudizio: Comune di Lavagna, Regione Liguria e la società F2i. Di seguito la sentenza del Consiglio di Stato:

REPUBBLICA ITALIANA

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