Maldive, le indagini entrano nel vivo: sequestrati pc e telefoni di Monica Montefalcone e degli altri sub

Genova. Mentre sull’atollo di Vaavu gli speleosub di Dan Europe concludono le operazioni mare – dopo aver recuperato tutti i corpi si sono concentrati sulla pulizia del sito e sulla mappatura della grotta – a una settimana dalla tragedia di Alimathaa le indagini entrano nel vivo.

Su disposizione della procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti, la squadra mobile di Genova, diretta da Antonino Porcino, ha sequestrato i pc, i telefoni, le chiavette e un hard disk della professoressa Monica Montefalcone e delle altre vittime dell’incidente.

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