Maxi divieto di balneazione a Quinto, colpa di un guasto a una condotta del depuratore

Genova. È una perdita dalle condutture afferenti al depuratore di Quinto la causa del divieto di balneazione emanato dal Comune su un tratto di litorale lungo circa 2 chilometri nel Levante genovese. Il provvedimento – che riguarda anche la zona di Boccadasse – è scattato ieri dopo i campionamenti eseguiti da Arpal in data 19 maggio che hanno rilevato valori di batteri fecali oltre i limiti consentiti. Da quanto si apprende, comunque, l’inconveniente sarebbe già in fase di risoluzione.

Secondo quanto riferisce Ireti, che gestisce l’impianto di depurazione, il guasto ha interessato una conduttura di sollevamento esterna, che si è rivelata poi vetusta. Il problema si era presentato già ad aprile, tanto che Arpal era stata sollecitata dal Comune a eseguire campionamenti sulla base di segnalazioni, senza però riscontrare criticità. Nel frattempo l’azienda è intervenuta sostituendo non solo la tubatura danneggiata, ma anche le parti adiacenti che rischiavano di rompersi in futuro.

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