Mercatino del venerdì, Rete imprese Italia: “Non è solo una questione di orari, ma di problemi mai risolti”

Il confronto sul mercato di viale Garibaldi deve esserci perché il punto non sono solo gli orari, ma tutti gli altri problemi per la maggior parte mai risolti. Questo in sostanza il contenuto della missiva che Rete imprese Italia La Spezia ha inviato all’assessore al Commercio, Alberto Giarelli. Lo scritto è precedente alla delibera di giunta che ha portato al cambio di orario del mercato del venerdì, a partire dal 15 giugno dalle 7 alle 14 e diffuso nei giorni scorsi. Il Comune ha motivato la scelta per una questione di tutela della salute dei lavoratori: con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature si eviterebbe un’esposizione nelle ore più calde della giornata.

Il tema degli orari era stato affrontato in una riunione lo scorso 22 aprile, da quel dialogo era nata la comunicazione indirizzata al Comune dalla quale però le associazioni non avrebbero avuto riscontri fino all’altro giorno con la comunicazione ufficiale della variazione oraria. Ora si apre un altro capitolo e Rete imprese Italia ha messo nero su bianco le criticità da affrontare con urgenza. Nella nota hanno rinnovato l’apertura a un tavolo che tocchi quelli che ritengono essere i veri temi legati alla sopravvivenza della struttura, senza dimenticare la quantità di operatori coinvolti, ciascuno con esigenze diverse.

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