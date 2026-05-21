Metelino, stop al museo del jeans: diventerà hub di formazione avanzata, ricerca e cultura del mare

Genova. Su proposta dell’assessore al Patrimonio Davide Patrone, di concerto con il vicesindaco Alessandro Terrile e con l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta ha deciso di destinare gli spazi del Metelino, immobile sito in Darsena e recentemente restaurato dal Comune di Genova, alla creazione di un hub multifunzionale dedicato alla cultura del mare, alla formazione avanzata e alla ricerca scientifica. Partner del progetto, la cui concessione durerà nove anni, è la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, capofila di un network che comprende le eccellenze del settore: Università di Genova (Centro del Mare), Autorità Portuale, Istituto Nautico San Giorgio, Mu.MA e MEI.

“Con questo provvedimento segniamo una svolta fondamentale per il Metelino, che compie un decisivo salto di qualità: passiamo dall’esperienza temporanea di Genova Jeans a una visione strutturale, sancita da un accordo strategico con sei prestigiose istituzioni – spiega l’assessore al Patrimonio Davide Patrone – Destinare questi spazi della Darsena a un hub multifunzionale ed espositivo, dedicato alla formazione e alla cultura della Blue Economy, significa dare una risposta concreta alla vocazione della nostra città. Andiamo con determinazione nella direzione di cui Genova ha bisogno e che merita, valorizzando il patrimonio pubblico per creare nuove competenze, innovazione e opportunità di sviluppo per i giovani”.

» leggi tutto su www.genova24.it