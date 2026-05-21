“Ombre e memorie della Spezia”, un viaggio teatrale nella storia segreta della città

Quando il sole cala e il centro storico si riempie di ombre e silenzi, la Spezia mostra il suo lato più affascinante e misterioso. Nasce da questa atmosfera “Ombre e memorie della Spezia”, il nuovo progetto culturale promosso da Aidea La Spezia con il sostegno di Fondazione Carispezia attraverso il bando “Pillole di cultura”. L’iniziativa, ideata da Catia Cidale, prenderà il via il prossimo 23 maggio alle 17 con un percorso itinerante che unirà racconto storico, teatro e tradizioni popolari. Non una semplice visita guidata, ma un’esperienza immersiva capace di trasformare le vie cittadine in un grande palcoscenico all’aperto. Guidati da studiosi della storia locale, i partecipanti attraverseranno alcuni luoghi simbolici della memoria spezzina, dove episodi del passato torneranno a vivere grazie a performance artistiche e ricostruzioni teatrali. La prima tappa sarà in piazza della Cittadella con “Il passo del condannato”. Davanti all’ex carcere cittadino rivivrà una delle pagine più drammatiche del 1933: quella di Cesare Serviatti, ricordato come il “Landru del Tevere” e ultimo condannato a morte della Liguria. Gli attori Erika Pisacco e Roberto Maggi interpreteranno una scena intensa che riporterà in vita il guardiano Pinceti e le ultime ore prima della fucilazione.

Il percorso proseguirà poi allo Sprugolotto con “L’anima dello Sprugola”, dedicato alle storiche sorgenti d’acqua dolce che fanno parte della memoria collettiva cittadina. Qui il professor Pier Giorgio Cavallini e gli allievi della scuola dialettale interpreteranno la celebre “Cansoneta de Carlevà” di Ubaldo Mazzini, componimento del 1895 che ironizza sui tentativi falliti di convogliare le acque dello Sprugolotto. “Vogliamo trasformare la storia in emozione viva – spiega la presidente Gabriella Peroni – affinché cittadini e visitatori possano riscoprire La Spezia non solo attraverso i racconti, ma anche attraverso le sensazioni e le voci del passato”. L’obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio storico e immateriale spezzino con un linguaggio accessibile e coinvolgente, adatto a tutte le età. L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2027 alle ore 17 con partenza da via San Antonio. La durata prevista del tour è di circa un’ora e mezza. L’evento è gratuito. Per prenotazioni e informazioni: Aidea La Spezia, via Persio 27, telefono 0187 300835 – 329 7462081, email info@aidealaspezia.org. Segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

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