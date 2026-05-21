Open day per cambiare la carta d’identità il 5 giugno, ma bisogna prima chiedere appuntamento

A partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. Per consentire ai cittadini di adeguarsi per tempo ed evitare disagi, il Comune della Spezia, attraverso l’Ufficio Notifiche, ha potenziato il servizio di rinnovo a domicilio dedicato alle persone con comprovate difficoltà di deambulazione. In vista della scadenza e dell’elevato numero di richieste già ricevute, l’ufficio ha intensificato l’attività di rinnovo.

Sono state organizzate alcune giornate straordinarie, anche in orario pomeridiano, per la firma a domicilio del documento di identità.. L’obiettivo è ampliare le possibilità di accesso al servizio, ridurre i tempi di attesa e garantire una risposta più efficiente ai cittadini. La prossima data fissata è il pomeriggio del 5 giugno.

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