Ospedali Erzelli e Galliera, la Regione cerca finanziamenti privati. Bucci: “Entro settembre tutti i bandi”

Genova. Dopo anni di annunci e tentativi a vuoto la Regione riavvia l’iter per realizzare i due nuovi ospedali attesi a Genova: da un lato quello di Erzelli nel parco scientifico-tecnologico, dall’altro la struttura che dovrà sostituire l’attuale Galliera nel cuore della città. Entrambi, secondo il nuovo orientamento, dovranno essere realizzati con un partenariato pubblico-privato, ma osservando le nuove regole dettate dallo stop della Corte di giustizia europea al “diritto di prelazione” per chi propone un progetto alla base della procedura competitiva.

“Abbiamo approvato un piano triennale per il partenariato pubblico-privato – ha annunciato il presidente Marco Bucci al termine della seduta di giunta -. Il piano vale nello specifico per i tre ospedali Erzelli, Galliera e Taggia. Noi faremo un bando pubblico in cui mettiamo il Docfap, il documento tecnico che descrive tutto quello di cui c’è bisogno per l’ospedale. I privati faranno proposte rispondendo al bando. Di queste proposte, noi ne sceglieremo una dopo una negoziazione per arrivare alla definizione del migliore. Dopodiché il migliore verrà messo di nuovo a bando: in meno di un mese si dovrebbe chiudere questo secondo bando, perché ormai è quasi tutto definito”.

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