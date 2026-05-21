Prima accoltella un coetaneo “rivale in amore” e poi aggredisce e tenta di rapinare un edicolante: 15enne arrestato dai carabinieri

Borghetto Santo Spirito. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Borghetto Santo Spirito, supportati dai colleghi della stazione di Alessandria Cristo (AL), hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova, che ha pienamente condiviso i risultati delle indagini dei militari a carico del 15enne indagato per i due gravi episodi di violenza avvenuti nel pomeriggio dello scorso 27 aprile.
Il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria scaturisce da una complessa e rapida attività d’indagine dei carabinieri che ha ricostruito la sequenza degli eventi.