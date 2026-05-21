Rapallo: al via i lavori di risanamento in Via di Comega

Il Comune di Rapallo ha ufficialmente affidato i lavori di risanamento dei muri e delle protezioni stradali in Via di Comega, un intervento atteso e necessario per la messa in sicurezza di un tratto di una delle strade frazionali del territorio comunale.

“Siamo soddisfatti di aver portato a termine l’iter amministrativo e di poter finalmente avviare i cantieri — ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio —. Questo intervento dimostra l’attenzione concreta della nostra Amministrazione verso la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio infrastrutturale della città così come l’intervento in essere in Via Tonego “.

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