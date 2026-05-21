Rapallo: Feste di Luglio, inizia la raccolta di fondi. Lasinio: “Siate generosi”

Come ogni anno da 469 anni, i Massari dei Sestieri di Rapallo tornano a bussare alle porte della nostra città per la tradizionale raccolta delle offerte in onore di Nostra Signora di Montallegro.

Dal 23 maggio al 3 luglio, i Massari — muniti di regolare documentazione vidimata dal Comune — percorreremo le strade, i negozi e gli uffici della nostra Rapallo. Non è solo una questua: è un gesto d’amore verso una tradizione che i nostri avi ci hanno consegnato e che noi abbiamo il dovere di tramandare. 469 anni di storia cittadina che vivono grazie alla generosità e alla partecipazione di ognuno di voi. Le feste patronali in onore della Madonna di Montallegro sono il cuore pulsante della nostra comunità. Mantenerle vive significa mantenere viva l’identità di Rapallo.

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