Recco: folla, striscioni e un lungo applauso per dire addio a Luciano Fichera

In centinaia, molti con maglia o sciarpa della Sampdoria e un lungo applauso hanno salutato Luciamo Fichera, 58 anni, quando la bara è uscita dall’oratorio di San Martino dove era allestita la camera ardente, per entrare nel santuario del Suffragio dove il rettore don Giuseppe Guastavini e dom Francesco Pepe, priore del monastero di San Prospero, hanno celebrato il rito funebre in una chiesa gremita col sagrato affollato. Tra i presenti gli amici del Quartiere Bastia di Recco, il Sestiere Cappelletta di Rapallo, tantissimi sostenitori della Samp, squadra di cui Fichera era grande tifoso. Soprattutto amici, compresi tanti che in fatto di politica la pensano al contrario di Luciano. E tra gli striscioni anche degli amici genoani.















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