Regione: sport, fino a 400 euro a famiglia per i figli minorenni

Dall’ufficio stampa Regione Liguria

Un contributo per le famiglie fino ad un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne: lo prevede l’edizione 2026 di ‘Dote Sport’, la misura con cui Regione Liguria sostiene anche quest’anno i genitori per le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, con uno stanziamento da 1 milione e 500mila euro.

Lo hanno annunciato, al termine della Giunta regionale, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore allo Sport Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola.

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