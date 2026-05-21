Sanità, Casella (AVS): “Tagli al 118 mettono a rischio pazienti e lavoratori, mantenere Centrale operativa di Savona”

Liguria. “Chiudere la Centrale operativa del 118 a Savona mette a rischio i tempi e la qualità del soccorso, esponendo il personale sanitario al pericolo di incorrere in problemi giudiziari. Non intendiamo creare allarmismo: è solo la constatazione di quanto sta avvenendo in provincia di Imperia dopo la chiusura della Centrale provinciale di Bussana. Dopo che i soccorsi sul territorio imperiese sono passati sotto il controllo della Centrale operativa di Genova, si sono registrati problemi nella gestione degli interventi. Crediamo che il caos in provincia di Imperia confermi le nostre preoccupazioni: avevamo chiesto alla Regione di sospendere la chiusura della Centrale operativa di Bussana, ma purtroppo non siamo stati ascoltati”. Così Jan Casella, consigliere regionale di AVS, chiede all’amministrazione regionale di mantenere la Centrale operativa del 118 a Savona.

“In provincia di Savona, la chiusura del servizio è prevista entro la fine del 2026, col trasferimento della competenza alla Centrale del 118 di Genova. È pericoloso accentrare la gestione delle emergenze in un’unica sede regionale. Quanto si risparmia realmente con questi tagli, visto che comunque è necessario aumentare l’organico della Centrale genovese per gestire tutte le chiamate provenienti dalle province del ponente ligure? Se si compromette la qualità del servizio e si mette a rischio la salute delle persone, questa operazione è insensata”, osserva Jan Casella.

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