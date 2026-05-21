Spotorno, Vaccarezza (FI) replica a Fiorini sulla convocazione del consiglio comunale: “Spotorno batte moneta”

Spotorno. Il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza ritorna sulla mancata convocazione del consiglio comunale di Spotorno. Lo fa con un video pubblicato stamane su Facebook.

Queste le sue dichiarazioni: “Ieri è stato scritto l’ennesimo, triste capitolo della Spotorneide, la saga che parte dall’adozione del nuovo Pud, il Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime, e che si sta ampliando, fino a coinvolgere ogni aspetto della vita amministrativa, compreso il Tuel, il Testo unico degli Enti locali. A Spotorno, evidentemente, il Tuel nazionale non vale: ne vige uno autonomo. Perché sono trascorsi 20 giorni da quando quattro consiglieri comunali (quindi almeno un quinto dei consiglieri assegnati, come previsto dalla legge) hanno chiesto la convocazione di una seduta consiliare. Il Tuel, all’articolo 39 comma 2, stabilisce in maniera chiara che il Consiglio va tenuto entro 20 giorni. Non ‘convocato’, ma ‘tenuto’. Quindi ieri la seduta avrebbe già dovuto svolgersi. E invece nulla.

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