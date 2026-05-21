Stillitano a caccia di un volo, non sarà in Italia prima del week-end

Chissà se si sarà sentito un po’ come la compianta Catherine O’ Hara, la madre del piccolo Kevin in ‘Mamma ho perso l’aereo’, Charlie Stillitano, nella ricerca disperata di un volo per l’Italia. Nella notte europea, il presidente dello Spezia sarebbe dovuto volare attraverso l’Atlantico per raggiungere il Vecchio Continente e arrivare, nel pomeriggio, in sede in via Melara per poggiare il primo mattone della ripartenza dello Spezia. La tempesta che si è abbattuta sugli Stati Uniti nelle scorse ore, però, ha completamente cambiato i piani di migliaia di viaggiatori, tra cui il numero uno del club spezzino, bloccato tra LaGuardia Airport e il JFK.

Una voragine apertasi su una delle piste dell’aeroporto del Queens ha visto cancellare centinaia di voli, che visto il maltempo che ha messo in ginocchio la costa est degli Stati Uniti si sono moltiplicati anche negli altri aeroporti cittadini. Così, il volo di Charlie Stillitano è stato inizialmente ritardato, prima della cancellazione totale. E lì è partita la caccia del presidente dello Spezia, che nelle ultime dodici ore ha cercato un posto per l’Europa, senza fortuna.

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