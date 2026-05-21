Termovalorizzatore, Scarone (M5s): “Al fianco di cittadini e amministratori contro un nuovo impianto”

“La Regione Liguria continua a considerare la Val Bormida come un territorio sacrificabile. Prima si parla di localizzare qui l’inceneritore; poi emerge perfino l’ipotesi di portare i rifiuti fuori regione. In ogni caso, manca ancora una risposta seria sulla vera domanda: perché non investire davvero su riduzione, riciclo ed economia circolare? Ricordiamo che la Val Bormida ha già pagato per decenni un prezzo altissimo in termini ambientali e sanitari. Pensare oggi di imporre un nuovo impianto di combustione dei rifiuti significa ignorare la storia di questo territorio e le preoccupazioni espresse con chiarezza da cittadini, associazioni e amministratori locali: la contrarietà dei 19 sindaci della Valle è un fatto politico importante e non può essere aggirato”.

Così, la coordinatrice provinciale del M5S Savona Stefania Scarone sul progetto per il nuovo impianto di chiusura del ciclo rifiuti.

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